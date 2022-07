Notizie Udinese | A lezione dal Tucu: ecco come cambia il centrocampo

Le amichevoli disputate in questi giorni stanno dando diverse indicazioni su come sarà l'Udinese del futuro. I punti fermi sono Pereyra e Makengo, ma ci potrebbero essere delle novità in corso d'opera.

Come si può intuire già dalle prime uscite, il cardine del centrocampo friulano rimane il Tucu Pereyra. Il centrocampista argentino è pronto a ricoprire il ruolo che ha avuto con Cioffi lo scorso anno: mezz'ala destra capace di legare il gioco e rifinire in zona gol. Accanto a lui è da notare la crescita di Makengo. Grazie alla sua irruenza fisica e atletica è fin da subito un tassello fondamentale nello scacchiere tattico di Sottil, utile per dare dinamismo e sostanza a tutto il reparto. In mediana la regia sarà affidata ad Arslan, con il tedesco però da valutare dopo l'infortunio alla caviglia. Ecco quali sono tutte le altre possibili soluzioni <<<