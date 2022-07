Udinese-Lienz | Ecco il TOP e il FLOP del match: non ci sono dubbi!

Deulofeu ci ha provato in tutti i modi a rubare la scena ai compagni. E' stato il protagonista di alcune azioni in solitario che ci hanno fatto stropicciare gli occhi ma questa volta non sarà lo spagnolo ad aggiudicarsi l'Oscar. Quello che va sottolineato, però, è l'attaccamento alla maglia. Dopo tutto, lui lo ha già chiarito, lascerebbe Udine soltanto per giocare la Champions League altrimenti non si muove dal Friuli. Ma torniamo a noi. Occhi puntati su Lovric. Questo ragazzo, arrivato tra lo scetticismo di molti, ha colpito subito mister Sottil e tutta la tifoseria presente. Prima un assist per Nestorovski di tacco e poi una doppietta. Nell'occasione dell'assist sembrava che avesse gli occhi dietro la testa. Dinamico, veloce, tenace e determinato. Bravo Lovric. Non dimentichiamoci anche il fatto che per lui non è stata una partita come le altre. E' sceso in campo contro il fratello e il padre è l'allenatore del Rapid Lienz. Insomma, una giornata speciale condita da con 2 gol e un'ottima prestazione.