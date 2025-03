Notizie Udinese – Linea a 4 o linea a 3? Ecco le possibilità attuali

Ci sono due opzioni per Runjaic: 3-5-2 oppure il 4-4-2: ecco le possibili formazioni schierabili per domani contro il Verona

Probabilmente il tecnico dei bianconeri si trova davanti ad un dilemma abbastanza complicato. Non sappiamo perfettamente quali siano le sue attuali intenzioni riguardo alla possibile formazione in vista di domani. Dalle indiscrezioni, sappiamo che esistono due probabilità: adottare una linea difensiva a tre oppure a 4 . Andiamo a scoprire entrambe le opportunità.

Udinese con il 4-4-2

Con questa disposizione Okoye sarebbe confermato tra i pali, mentre Ehizibue, Solet, Bijol e Zemura sarebbero i 4 difensori. La questione verte sul terzino dello Zimbawe, dal momento che come "terzino puro" potrebbe mancare la fisicità. A centrocampo si schiererebbero Atta, Lovric, Karlstrom ed Ekkelenkamp, mentre in attacco Lucca e Thauvin partirebbero favoriti (Con Sanchez pronto ad entrare oppure disponibile come titolare, facendo così scalare Thauvin).