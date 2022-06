News Udinese | LIVE: ecco il calendario della Serie A 2022/23

La Serie A 2022/23 sta per avere inizio. La prima giornata è prevista per il 13 e il 14 agosto. Per l’Udinese sarà una stagione importante, per riconfermarsi come una delle migliori realtà di tutto il campionato italiano. Una novità di...

La Serie A 2022/23 sta per avere inizio. La prima giornata è prevista per il 13 e il 14 agosto. Per l'Udinese sarà una stagione importante, per riconfermarsi come una delle migliori realtà di tutto il campionato italiano. Una novità di quest'anno è rappresentata dai play-off per l'assegnazione dello scudetto, nel caso in cui le prime due della classifica dovessero arrivare a pari punti. Inoltre verranno effettuati degli spareggi per stabilire le retrocessioni in Serie B. Per quanto riguarda le qualificazioni alle coppe europee, rimarrà in vigore la regola degli scontri diretti. Come accaduto lo scorso anno, assisteremo ad un calendario asimmetrico.