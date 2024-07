RIVIVI IL LIVE Udinese-Konyaspor 1-0 | Il gol di Lovric stende i turchi

Comincia la seconda amichevole del weekend bianconero in ritiro in Austria dopo la sconfitta di ieri contro il Colonia

86' Occasione Konyaspor! Azione pericolosa dei turchi che si trovano a tu per tu con Padelli ma la conclusione finisce sulla traversa.

80' Dura 20 minuti la partita di Barbaro. Al suo posto entra Buta. Il portoghese torna in campo dopo il lungo infortunio

78' Situazione dubbia in area di rigore turca. Pejicic riceve palla e viene toccato fallosamente dal difensore avversario. L'arbitro però lascia correre.

70' Altri cambi per l'Udinese: fuori Quina, Giannetti, Benkovic, Ebosele e Kamara e dentro Ehizibue, Guessand, Payero, Zemura e Palma.

67' Palla fantascentifica di Pejicic dentro l'area per Barbaro che impatta male il pallone e spedisce alto

61' Cambi per Runjaic: fuori Davis, Bijol, Brenner, Lovric e Samardzic dentro Lucca, Perez, Pejicic, Abankwah e Barbaro. Giannetti che si sposta al centro della difesa, Barbaro e Pejicic alle spalle di Lucca.

55' Occasione per gli ospiti! Errore di Quina che libera lo spazio per Pedro Henrique che prende la palla dentro l'area e fa partire un destro insidioso. Bravo Padelli a respingere in corner