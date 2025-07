LIVE Udinese 0-1 Shabab Al Ahli | In vantaggio la squadra degli Emirati

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e lo Shabab Al-Ahli è arrivata. La società bianconera è pronta per la sua seconda amichevole stagionale (la prima nel ritiro austriaco di Lienz). Quella odierna sarà, senza ombra di dubbio, una grande chance per vedere dal vivo diversi calciatori interessanti che magari hanno avuto meno spazio nel corso dell'ultima stagione. Tra gli osservati speciali i vari Pafundi e Davis, con l'inglese che c'è da capire se scenderà sul campo da gioco. Nel frattempo non perdiamo neanche un secondo e passiamo alla diretta testuale del match che sarà in concomitanza con il fischio d'inizio alle ore 17 e 30.