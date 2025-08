LIVE Udinese-Twente | Segui l’incontro minuto per minuto

La sfida tra l'Udinese e il Twente è alle porte, non perdere neanche un secondo sul match minuto per minuto. Andiamo con il LIVE

L'Udinese e il Twente sono pronte per scendere sul campo da gioco in quello che è a tutti gli effetti un test match importante per il futuro delle due squadre. Mister Kosta Runjaic cercherà di capire le condizioni dei suoi undici in vista dei primi incontri ufficiali che sono alle porte, mancano solo due settimane. Nel frattempo, non perdere la formazione ufficiale.