Udinese News – Liverani: “Lucca? Attaccante cresciuto molto…” Le parole

Nella trasmissione Sportitalia Mercato , l'allenatore Fabio Liverani ha rilasciato delle dichiarazioni sull' attaccante bianconero Lorenzo Lucca: "Lucca a me piace, è un attaccante che è cresciuto molto in questi anni all'Udinese sia sotto porta che tecnicamente.

Liverani prosegue: "Può essere una scelta importante per i rossoneri, che vede come priorità Gimenez credo ma Lorenzo rappresenta una valida alternativa. Una società come il Milan però non può arrivare a 48/72 ore dal Derby senza una punta. Vedo tanta confusione, manca appartenenza e unione e non è un caso che Morata voglia già andare in Turchia".