News Udinese | Llorente saluta la Curva: “Ringrazio il Friuli”

Una scena insolita. Al fischio finale di Udinese-Roma la squadra di De Rossi si è diretta sotto la curva friulana per ringraziare il pubblico del BluEnergy . Diego Llorente, per questo motivo, ha condiviso su Instagram poche parole, ma cariche di significato. Ha sottolineato l'importanza dei brevi istanti vissuti sul campo, definendoli cruciali per la squadra. Llorente ha espresso gratitudine nei confronti dello stadio Friuli e dell'Udinese per il rispetto e il comportamento avuto durante il malore di Ndicka.

Concludendo con un incitamento, ha esclamato "DAJE ROMA!" per esprimere la sua determinazione e il suo sostegno per la squadra. Questo il suo messaggio: "Sono stati pochi minuti ma molto importanti. Una grande vittoria per continuare a lottare per il nostro obiettivo! Ringrazio il Friuli e l’Udinese per il rispetto e la comprensione che hanno dimostrato in ogni momento".