Llorente saluta il suo vecchio club: “È proprio vero che a Napoli si piange due volte, ciao ragazzi”

Fernando Llorente, neo attaccante dell'Udinese, ha salutato i suoi vecchi compagni del Napoli con un post sul proprio profilo Twitter

Redazione

UDINE - Fernando Llorente saluta Napoli. L'attaccante spagnolo, passato a titolo definitivo all'Udinese, ha detto addio al club azzurro con un post sul proprio profilo Twitter. La nuova punta bianconera lascia il capoluogo campano dopo un anno e mezzo, condito da 28 presenze tra campionato e Champions League con due gol. Queste le sue parole: "Ed è arrivato il tempo dei saluti e come si dice a Napoli 'adda passà ‘a nuttat'. Lascio una città fantastica, un popolo dal calore e affetto unico, tanti amici e tanti momenti belli che resteranno sempre con me. È proprio vero che a Napoli si piange due volte...cià uagliù!".

OGGI PRIMO ALLENAMENTO

Proprio oggi Llorente ha fatto il suo primo allenamento al centro sportivo "Bruseschi" con i suoi compagni come evidenziato dal report dell'allenamento bianconero odierno: "Focus tecnico tattico quest’oggi per i bianconeri, al lavoro sui campi del Bruseschi alle 12.30, orario di inizio del match di domenica al Picco di La Spezia. In gruppo anche Fernando Llorente per il suo primo allenamento assieme ai nuovi compagni dopo la sua firma con l’Udinese fino a giugno 2022. In programma alle 12.30 anche la seduta di domani e la rifinitura di sabato".

DOMANI CONFERENZA DI PRESENTAZIONE

Domani alle 10.30, lo spagnolo terrà insieme al responsabile dell'area tecnica, Pierpaolo Marino, la consueta conferenza stampa di presentazione, in onda su Udinese Tv. L'ex Napoli nei giorni scorsi è stato così ufficializzato lasciando importanti dichiarazioni: "Sono felicissimo di essere un giocatore dell’Udinese, dal primo momento in cui sono arrivato mi sono sentito come a casa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione della squadra e dell’allenatore e di dare il meglio di me. So che la classifica in questo momento non rispecchia il valore del gruppo, ma sono sicuro che col lavoro che si sta facendo la squadra migliorerà tantissimo e potremo raggiungere dei bei traguardi. Sono molto contento anche di ritrovare Pereyra, un grande e amico e un grande giocatore. Saluti tutti i tifosi dell’Udinese, spero di ripagarli con tanti gol".