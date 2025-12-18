Udinese News – Vanoli si concentra sul Losanna: Runjaic osserva

Il tecnico dei Viola procederà sulla panchina fino all'incontro con l'Udinese: nel frattempo Runjaic lavora sodo con i suoi

Lorenzo Focolari Redattore 18 dicembre - 11:04

La partita di Conference League contro il Losanna è significativa anche per l'Udinese, ma è evidente che il fanalino di coda in campionato rappresenti la vera fonte di pressione per la Fiorentina. Il tecnico Paolo Vanoli ha dichiarato ieri in conferenza stampa: “Quando sono arrivato, ho affermato che mi concentro su ogni singola partita, e per me l’incontro di domani ha un grande valore. È normale che oggi una parte del pensiero sia rivolta al campionato, dove ogni partita diventa cruciale. Per quanto riguarda il mio avvenire – ha continuato il mister viola – non è una mia priorità. Qui l’unica cosa che conta è il bene della Fiorentina. Tutto quello che facciamo è mirato a supportare questa squadra e questo club. Le mie prospettive personali sono secondarie”.

Ritornando a commentare i risultati che hanno portato la squadra dei gigliati all’ultimo posto, ha affermato: “Sicuramente ciò che stiamo facendo attualmente non è sufficiente. Dobbiamo impegnarci di più, specialmente per i nostri tifosi. Tuttavia, voglio sottolineare anche gli aspetti positivi. Contro il Verona abbiamo mostrato una reazione positiva, anche se alla fine abbiamo perso, e questo rimane un dato di fatto, ma abbiamo creato cinque buone occasioni".

"Pertanto, dobbiamo essere più efficaci e cercare di subire meno reti. Detto ciò, dobbiamo puntare a un risultato che ci consenta di guardare al futuro con maggiore ottimismo e che possa darci una certa fiducia. Ma tocca a noi andare a cercare quel risultato. Sono qui da un mese e le statistiche indicano che abbiamo fatto progressi in diversi aspetti, ma non nei risultati, che sono essenziali nel calcio, quindi mi assumo le mie responsabilità. È importante cercare di trovare anche un pizzico di fortuna. Sempre attraverso il lavoro": Alla domanda sulla coesione della squadra, la risposta è stata: "Sì, sì, sì".