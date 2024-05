Udinese / Per la lotta salvezza Cannavaro ha ritrovato Success

Anche da parte di Isaac il cambio di passo c'è stato ed è stato evidente. Lunedì scorso il gol per l'1-1 finale, ieri invece tanta applicazione e, soprattutto, il ritorno a giocate che non si vedevano dalla stagione passata. Il numero 7 è stato preziosissimo con passaggi precisi e sponde per l'attacco alla profondità di Lucca. In più, ha anche cercato a suon di dribbling di far saltare le linee difensive dei padroni di casa. In 67 minuti di gioco infatti l'ex Watford ha messo a segno quattro dribbling, almeno il doppio di ogni altro calciatore chiamato in causa.