News Udinese | Lovato su Lovric: “Per noi si è dimezzato lo stipendio”

Dopo la sconfitta di ieri, dove il centrocampista sloveno non ha di certo brillato, si torna a parlare di lui. Per saperne di più su Sandi Lovric , obiettivo di mercato della Vecchia Signora per giugno, Tuttosport ha interpellato Gianni Lovato , responsabile dell'area tecnica del Lugano quando il fantasista giocava lì. Di lui ha raccontato diversi aneddoti, tra cui quando si dimezzò lo stipendio per venire incontro alle esigenze societarie. "Quando sono arrivato al Lugano, Lovric giocava con noi da una stagione, dove era arrivato dallo Sturm Graz da svincolato . E proprio per questa ragione aveva un ingaggio alto per le nostre possibilità".

L'ex dirigente ha proseguito raccontando di come il centrocampista fosse a un passo da un altro club bianconero del nostro calcio, ovvero l'Ascoli, a quel tempo allenata proprio dall'attuale tecnico dell'Udinese. "Mi ero accordato per la sua cessione all’Ascoli, in cambio di Chajia , soldi e una ricca percentuale sulle rivendita ma lui rifiutò perché in B non ci voleva andare. E non per una questione di orgoglio, ma per non rischiare di perdere la Nazionale slovena. A quel punto lui si è reso conto che per noi ha un ingaggio troppo pesante per cui decide di dimezzarsi lo stipendio. Ha dimostrato grande serietà sia lui che l’agente. Poi il Lugano lo ha fatto andare via a scadenza, per cui a parametro zero. Posso dire che era stato visto da più club italiani ma l’Udinese è stata la più lesta. Ora qualche altra società si starà mangiando le mani".