News Udinese | Lovato ha scelto il Torino: sarà in città già nel pomeriggio

Matteo Lovato ha scelto il Torino. La società di Urbano Cairo ha effettuato un "controsorpasso" nei confronti dell'Udinese, che nella giornata di ieri aveva raggiunto un accordo con la Salernitana per il difensore, come raccontato dalla nostra www. Adesso, i due club dovranno formalizzare l'accordo, che vede come formula un prestito. La chiusura è prevista nelle prossime ore.