Udinese – Come sono andati Lovric, Bijol e Abankwah? Punto sui nazionali

Sandi Lovric, Jaka Bijol e James Abankwah sono i tre protagonisti dell'Udinese nel corso dell'ultima giornata di Nations League ed impegni per le under 21. I due sloveni si sono messi in mostra contro l'Austria, come sempre un ruolo da assoluto titolare per il difensore centrale Bijol che ha messo a referto una buona prova fermando le conclusioni e le giocate degli avversari.

Nota stonata proprio Sandi Lovric che non è sceso sul campo da gioco, se non nel finale di gara per qualche minuto. James Abankwah non è sceso sul campo da gioco contro la Svezia under 21 ed ora è pronto per tornare in Italia e preparare al meglio la prossima sfida contro l'Empoli. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime su Pizarro. Il futuro del bomber è scritto <<<