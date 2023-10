Udinese – Lovric, Bijol e Samardzic in campo: ecco come sono andati

L'altro ieri sono stati tre i giocatori a scendere in campo con la loro nazionale. Stiamo parlano di tre pedine fondamentali per le loro nazionali, giocatori in grado di fare la differenza e che non vedono l'ora di poter dire la loro anche con la maglia dell'Udinese. Andiamo ad analizzare i loro incontri.

Il primo sotto la lente d'ingrandimento è Jaka Bijol. Il difensore centrale, più di tutti si è preso un ruolo davvero fondamentale all'interno di questa squadra. Stiamo parlando di un ragazzo a cui il tecnico della Slovenia non rinuncia mai. Nel corso della partita contro la Finlandia, infatti, ha giocato il match per intero.

Lovric e Samardzic sono scesi sul campo da gioco, ma solo per far riscaldamento e poi panchina. Entrambi i ragazzi non sono stati scelti dai rispettivi commissari tecnici nel corso della gara. Per questo la loro nuova possibilità di mettersi in mostra sarà domani sera.