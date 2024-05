Notizie Udinese – Lovric chiaro: “Classifica pesante, ma ci salveremo…”

Sandi Lovric dice la sua in maniera chiara in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e il punto sulla salvezza

L'Udinese si prepara alla sfida di campionato con il Napoli, nel frattempo ha detto la sua un centrocampista fondamentale nello scacchiere tattico bianconero: Sandi Lovric . Il ragazzo sloveno è già al lavoro per cercare di recuperare dopo l'infortunio che lo ha messo out contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni ai fan club del Medio Friuli.

"Io ho tanta voglia di tornare il prima possibile. Sono molto carico per questo finale di stagione, grazie a mister Cannavaro c'è un aria diversa sicuramente più positiva. La classifica è pesante ma sento che ce la faremo: siamo consapevoli che dobbiamo fare qualcosa in più per finire bene questa stagione".