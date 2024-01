News Udinese | Lovric: “Dobbiamo imparare a sfruttare le occasioni”

Sandi Lovric è stato sicuramente il migliore in campo nella sfida di ieri contro i viola. il centrocampista sloveno è tornato a giocare ai livelli dello scorso anno e la squadra ne ha sicuramente beneficiato. Autore del gol del vantaggio bianconero e dell'assist che ha portato al momentaneo 1-2 di Thauvin, Lovric ha poi commentato il pareggio contro la Fiorentina.

Le parole di Lovric

"Sono molto contento a livello personale, però c’è un po’ di rabbia dentro di me perché non abbiamo vinto. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, potevamo essere sopra 2 o 3-0. Dobbiamo imparare a sfruttare meglio le occasioni. Se vai sopra 2-0 nell’intervallo la partita è diversa, adesso però non possiamo cambiare niente. Dobbiamo migliorare, siamo sulla strada giusta”.