News Udinese – Lovric in dubbio, le ultime sulle sue condizioni

Sandi Lovric in dubbio, andiamo a vedere tutte le ultime sulle sue condizioni e il punto sul campo da gioco in vista della sfida con il Lecce

Sandi Lovric è pronto per continuare la sua striscia di titolarità con la maglia dell'Udinese? Oppure deve fermarsi per via del problema muscolare fatto registrare 48h fa durante la sessione d'allenamento a porte aperte? Un punto di domanda decisamente interessante che in queste ore sembra aver ricevuto (finalmente) la sua risposta.