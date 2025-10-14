Due dei migliori centrocampisti dell'Udinese hanno vissuto due serate abbastanza amare ieri sera con le proprie nazionali. Il tempo sta riportando l'attenzione sul campionato pertanto occorre mettere un po' di minuti in cascina per non perdere il ritmo gara.
Udinese – Disastro in nazionale per Lovric e Karlstrom! I punteggi
Entrambi in panchina negli scontri di ieri: Lovric e Karlstrom non stanno trovandoo spazio nelle loro nazionali
La Slovenia ha concluso in pareggio 0-0 contro la Svizzera nella partita di qualificazione per i mondiali, ma il calciatore Sandi Lovric ha osservato l'incontro dalla panchina. Allo stesso modo, Jesper Karlstrom non è stato utilizzato nella partita tra Svezia e Kosovo, terminata 0-1.
Al momento, la Slovenia occupa il penultimo posto nel Gruppo B con 3 punti, mentre la Svezia è ultima con solamente 1 punto.
