mondoudinese udinese news udinese Udinese – Disastro in nazionale per Lovric e Karlstrom! I punteggi

udinese

Udinese – Disastro in nazionale per Lovric e Karlstrom! I punteggi

Lovric Sandi
Entrambi in panchina negli scontri di ieri: Lovric e Karlstrom non stanno trovandoo spazio nelle loro nazionali
Lorenzo Focolari Redattore 

Due dei migliori centrocampisti dell'Udinese hanno vissuto due serate abbastanza amare ieri sera con le proprie nazionali. Il tempo sta riportando l'attenzione sul campionato pertanto occorre mettere un po' di minuti in cascina per non perdere il ritmo gara.

La Slovenia ha concluso in pareggio 0-0 contro la Svizzera nella partita di qualificazione per i mondiali, ma il calciatore Sandi Lovric ha osservato l'incontro dalla panchina. Allo stesso modo, Jesper Karlstrom non è stato utilizzato nella partita tra Svezia e Kosovo, terminata 0-1.

Al momento, la Slovenia occupa il penultimo posto nel Gruppo B con 3 punti, mentre la Svezia è ultima con solamente 1 punto. Cambiando rapidamente argomento, non perdetevi le ultime notizie del calcio mercato friulano: Allegri SHOCK: offerta unica per il centrale <<<

Leggi anche
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali
Udinese News – Vardy punta alla titolarità contro i friulani: il punto

© RIPRODUZIONE RISERVATA