Udinese – Lovric: “Io esterno? Darò sempre il massimo per vincere…”

Un Sandi Lovric amareggiato dopo la sfida di ieri sera tra l'Udinese e la Cremonese. Un match davvero incredibile con due squadre che hanno tenuto un'intensità altissima per tutti e novanta i minuti. Adesso non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni .

"Sappiamo tutti che sono un centrocampista, ma in quel momento della partita il mister deciso di spostarmi come esterno perché era meglio per la squadra. Certo che lo faccio, quei 10 minuti ho dato il mio massimo come avrebbe fatto chiunque di noi. Do il massimo per vincere".