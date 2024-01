Udinese | Lovric: “Faremo di tutto per vincere: dobbiamo lavorare duro”

Il centrocampista sloveno ha parlato del suo ruolo di guida nella squadra e del momento difficile che sta attraversando il club

A Udinese Tonight, in onda su TV12, Sandi Lovric ha fatto il punto della situazione in casa bianconera dopo la sconfitta contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: “Non è un momento facile, lo sappiamo tutti, però c’è solo un’opzione: lavorare duro e a testa alta. Siamo concentrati al 100%. Non credo che il mercato ci turbi, siamo tutti professionisti e non sarà la prima o l’ultima sessione che vivremo. Dobbiamo assolutamente migliorare e far vedere che gruppo siamo. Con il Monza sarà una partita importantissima per noi e lo sappiamo tutti. Non dobbiamo lasciarci disturbare da ciò che avviene fuori dal gruppo. Faremo di tutto per vincere”.

Sul momento negativo: "Ci pesa. Non direi la verità se dicessi che va tutto bene. La risposta deve consistere nell’alzare tutti le prestazioni individuali per arrivare così ai risultati di cui abbiamo bisogno. In una situazione difficile come questa hai due soluzioni: o molli o fai di più. E noi vogliamo fare di più. Dopo essere stato qui l’ultima volta ho iniziato a fare di più, perché non potevo accettare la situazione di squadra, né la mia. Mi sono chiesto ‘cosa posso fare per aiutare l’Udinese?’. Per primo ho alzato il mio livello individuale, intensificando gli allenamenti. Aumentando il ritmo ho dato una mano, credo sia ciò che dovremo fare anche adesso per uscire da questa situazione”.

Sul ruolo di guida: “Noi giocatori più esperti sappiamo che dobbiamo dare l’esempio ai giovani, trasmettere tranquillità, perché perdere la testa adesso non sarebbe la cosa giusta. Dobbiamo alzare il ritmo e lavorare duro per far vedere loro la strada da seguire”.

La classifica: “Non meritiamo quel posto in classifica. Dopo che giochi bene per gran parte delle partite ti fa male come giocatore veder sfumare tutto all’ultimo istante. Non possiamo trovare scuse, adesso le cose stanno così e non dobbiamo guardare troppo in avanti. Pensiamo all’allenamento di domani e alla gara di sabato. In un gruppo la comunicazione è molto importante, specialmente quando il momento è difficile. Anche se ogni tanto qualcuno urla è sempre per il bene del gruppo, perché vogliamo vincere e vogliamo farlo sabato. Significa tanto per noi sentirci a casa con lo stadio che ci aiuta. Danno pressione positiva, sono fondamentali. Dopotutto cos’è il calcio senza tifosi?”.

