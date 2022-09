Udinese-Roma | Le parole di Lovric: “Sono felice per il mio primo gol”

Il centrocampista sloveno ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di udinese TV al termine della gara contro i giallorossi

Redazione

Dopo 5 partite è arrivato il primo gol in maglia bianconera per Sandi Lovric. Il centrocampista sloveno, arrivato in estate dal Lugano, ci ha messo poco per inserirsi e prendere la piena fiducia di mister Sottil. Impiegato come mezz'ala nel 3-5-2, è diventato l'uomo ideale per fare da raccordo tra il centrocampo e l'attacco. Le sue verticalizzazioni e la sua capacità d'inserimento possono divenire due armi letali nell'arsenale dei friulani che proprio in quel ruolo faticavano a trovare un sostituto di De Paul. Al termine della gara, terminata sul punteggio di 4-0 in favore dei bianconeri, Lovric ha rilasciato una breve intervista ai microfoni di Udinese TV:

Lo sloveno ha esordito raccontando le emozioni di aver battuto una squadra forte come i giallorossi: “Sono molto molto felice, ancora di più perché abbiamo vinto in casa, davanti ai nostri tifosi. Sono contento per me e per la squadra, abbiamo fatto una grande partita”.

La prima volta non si scorda mai

"La prima volta ricordo era un fine settimana", così inizia una nota canzone del rapper Salmo. E anche per Lovric la prima volta in maglia bianconera è arrivata proprio nel week-end, contro i primi in classifica: “Dobbiamo lavorare e migliorare, restando umili e coi piedi per terra. Siamo alla quinta giornata, ma è importante prendere fiducia e continuare a crescere”. La testa è già al Sassuolo, prossimo avversario. Poi, infine, un commento su Deulofeu, ancora a secco in questa Serie A, ma protagonista di una prova eccelsa: “Anche Gerry voleva tirare, ma sono stato io il primo e sono sicuro che anche lui sia felice per il mio primo gol”. Una risata che vale più di mille parole per il mediano sloveno che finalmente si è sbloccato. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le valutazioni assegnate nel corso di questo incontro. Le pagelle di Udinese-Roma <<<