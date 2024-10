Notizie Udinese – Lovric e Iker Bravo in dubbio: le ultimissime

Sandi Lovric ed Iker Bravo sono in dubbio per il prossimo incontro di campionato. Non perdiamo tempo ed andiamo a vedere tutte le ultimissime

Sia Sandi Lovric che Iker Bravo si trovano in un momento abbastanza complesso visto che non sono sicuri di una possibile maglia da titolare nel corso del prossimo incontro di campionato. Al momento le loro condizioni fisiche non sono delle migliori e sicuramente servirà il prossimo allenamento per avere un quadro più completo. Toccherà a mister Runjaic trovare la soluzione migliore per l'Udinese.