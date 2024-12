News Udinese – Lovric KO: le ultime sull’infortunio e sul rientro

Arriva un infortunio che fa decisamente male all'Udinese e più precisamente a Sandi Lovric . Il calciatore nel corso della prima frazione di gioco si è dovuto fermare per un presunto problema muscolare. Impossibile per lui continuare e di conseguenza è entrato sul campo da gioco l'unico sostituto utilizzabile in quella posizione: Arthur Atta.

Un momento di crisi profonda per i bianconeri che si trovano praticamente con il centrocampo ai minimi termini, anche in vista della Coppa Italia. Per Lovric saranno decisivi gli esami odierni per capire l'entità dell'infortunio e quando potrà tornare a dire la sua sul campo da gioco. Restando sul match di ieri sera, ecco tutti i voti assegnati: le pagelle di Napoli-Udinese <<<