Notizie Udinese | Lovric lancia segnali in nazionale: Sottil può sorridere

Arrivano segnali postivi per Andrea Sottil dai match di qualificazione al prossimo europeo. La Slovenia, impegnata a San Marino, ha schierato dal primo minuto i bianconeri Jaka Bijol e Sandi Lovric . La mezz'ala si è distinta come miglior giocatore della partita, non solo per la rete del 3-0 segnata al 61′ con un gran sinistro, ma per la prestazione totale offerta nei 90'. Una prova che suggella la crescita di questo giocatore che a Udine ha trovato la sua dimensione. Dopo un avvio non brillantissimo con il club, il tecnico piemontese spera di riavere domenica a Cagliari questa versione di Lovric . Anche perchè, dopo la passata stagione, il calciatore sloveno ha assunto un vero e proprio ruolo da leader nella mediana friulana.

Gli altri giocatori impegnati

Solo pochi minuti in campo, invece, per Festy Ebosele, subentrato all'87° a Doherty nella gara persa dall'Irlanda (penultima nel gruppo B) per 1-2 contro l'Olanda, e per Lazar Samardzic, entrato all'84° di Lituania-Serbia 1-3. Il fantasista bianconero è pronto a tornare al Bruseschi per preparare il lunch match di domenica prossima.