Udinese News – Lovric nel postgara: “dobbiamo fare di meglio..” Le parole

I bianconeri ritrovano i tre punti in casa dopo più di tre mesi con una vittoria nel finale. A commentare il successo è Sandi Lovric . Ecco le parole del centrocampista in conferenza:

"Una vittoria liberatoria, ultimamente i risultati non stavano arrivando e siamo riusciti a trovare i tre punti. Sono felice per il mio gol, ha portato ai tre punti e spero di continuare così, voglio continuare sul solco di questo momento positivo".

"Non so se fosse una gara chiave, sicuramente era importante, oggi siamo andati avanti 2-0, poi è arrivato il 2-2, è successo di tutto, ma penso che sia una gara importante per la fiducia della squadra".