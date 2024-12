Udinese news – Lovric: dalla panchina all’assist. Le sue condizioni

Fino all'ultimo momento sembrava dovesse stare in panchina e invece Runjaic sorprende tutti e lo schiera titolare portando a casa un assist

Lorenzo Focolari Redattore 25 dicembre - 11:46

L'infortunio rimediato contro l'Inter sembrava lo avesse destinato alla panchina contro la Fiorentina. Lo stesso Runjaic in conferenza pre gara aveva dichiarato che al suo posto ci sarebbe stato Atta così da non rischiare in termini di salute lo stesso Lovric.

Ad un'ora dalla partita nelle formazioni ufficiali è comparso proprio il nome del centrocampista sloveno. Una mossa che avrebbe potuto condannare il mister a delle critiche o ancora peggio ci sarebbe potuta essere una ricaduta del calciatore. Il fato ha voluto che questa mossa ,inizialmente azzardata per tanti, in realtà fosse la prova di quanto Runjaic conosca bene i suoi giocatori a tal punto da saperli mettere a loro agio per esprimersi senza mandarli allo sbaraglio.

Lovric non solo ha giocato tutta la partita, ma ha portato a casa l'assist per il colpo vincente di Thauvin, oltre che una prestazione magistrale. Corsa e grinta su tutti i palloni e tanta qualità in fase di possesso, queste sono state le chiavi per la redenzione e la gioia di Lovric. Ecco le pagelle: Fiorentina 1-2 Udinese |Il regalo di Natale perfetto <<<