Notizie Udinese – Lucca: “Anno della consacrazione? Vi dico che”

Lorenzo Lucca non vede l'ora di continuare a fare la differenza partita dopo partita con la sua Udinese. Oggi durante la presentazione della nuova casacca da gioco in collaborazione con il brand (prettamente ecologico) Florania, ha fatto il punto della situazione il centravanti in lotta per un posto in Nazionale. Non perdiamo altro tempo e partiamo con le sue dichiarazioni.