Contro la difesa più battuta del campionato, gli occhi sono puntati su Lorenzo Lucca il quale vorrà mettersi in gioco per la squadra

Contro il Verona, Lucca potrà sfruttare le sue caratteristiche per mettere in difficoltà i difensori scaligeri. I suoi colpi di testa, infatti, sono diventati un marchio di fabbrica e potrebbero rivelarsi decisivi per sbloccare una partita che si preannuncia equilibrata. Inoltre, la sua presenza in area di rigore rappresenta una costante minaccia per gli avversari, costringendoli a marcare a uomo e a lasciare spazi agli inserimenti dei compagni.