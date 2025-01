Udinese – Lucca torna a disposizione: cosa cambia in attacco per Runjaic

Lorenzo Lucca ha scontato la squalifica di un turno a causa di somma ammonizioni ed è pronto per tornare in campo contro il Como

L'Udinese ritrova un tassello importante in attacco. Lorenzo Lucca, squalificato nell' ultima giornata, è nuovamente a disposizione di mister Runjaic . Il ritorno del giovane attaccante italiano apre nuovi scenari per l'undici titolare che affronterà il Como .

La presenza di Lucca rappresenta un vero e proprio jolly per l'allenatore tedesco. La sua fisicità e il suo gioco aereo sono caratteristiche che possono fare la differenza in molte situazioni di gioco. La sua capacità di tenere palla e di far salire la squadra sono qualità che si sposano bene con le caratteristiche degli altri attaccanti a disposizione.