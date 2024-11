Notizie Udinese – Lucca? Davis? O tutti e due? La scelta del coach

Lorenzo Lucca o Keinan Davis? Sono diversi i punti di domanda dell'Udinese. Non perdiamo neanche un secondo e passiamo alla scelta del mister

La sfida di domenica a pranzo contro il Genoa si avvicina a grandi passi e l'Udinese vuole conquistare a tutti i costi il successo che manca da diverso tempo (1-0 contro il Lecce di mister Gotti). Proprio per questo motivo, coach Runjaic potrebbe schierare sul campo da gioco una formazione decisamente più offensiva. Ecco tutti i dettagli.

Se si dovesse scendere in campo con la difesa a 4 (che ben si è comportata contro l'Empoli) vedremo dal primo minuto entrambe le punte. In caso di classico 3-5-1-1 con Thauvin dietro il centravanti, sarà tempo di Keinan Davis che è attualmente uno dei calciatori più in forma di tutto il campionato. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Lorenzo Lucca è un obiettivo della Juve: i dettagli <<<