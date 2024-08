News Udinese | Lucca: “Dobbiamo lottare per le prime 10 posizioni”

"Mi aspetto grandi cose quest'anno, e soprattutto non dobbiamo ricascare negli errori dell'anno scorso. Dobbiamo toglierci l'insicurezza che abbiamo mostrato nella passata stagione in certe partite. Serve restare positivi, restare concentrati, la società ci ha messo ha disposizione molte cose rispetto all'anno scorso. Sono contento di essere qua a Udine si sta bene, mi ha aiutato molto fare questo step in carriera. Dobbiamo provare a giocare per le prime 10 posizioni. Quest'anno con gli innesti dal mercato e con il nuovo allenatore possiamo esprimere un calcio più offensivo, pensare a grandi risultati". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'infortunio di Sanchez e sul suo sostituto <<<