News Udinese – Lucca: un faro nella notte ma non è bastato

Il gigante bianconero ha siglato la sua 11esima rete in Serie A ma non è bastata a portare a casa nemmeno il pareggio

Lorenzo Focolari Redattore 12 maggio 2025 (modifica il 12 maggio 2025 | 09:29)

Ci sono voluti ben 75 minuti per vedere un giocatore che facesse qualcosa di produttivo all'interno dell'Udinese. Solet e Rui Modesto ci hanno provato ma con scarsi risultati e così Runjaic fa entrare Lucca che ha trovato la sua 11esima rete in Serie A. Ha difeso egregiamente una palla lunga per poi coordinarsi e provare il tiro da una posizione defilata. Ciò è bastato per insaccare il pallone e bucare Pizzignacco.

Purtroppo per tutti i tifosi presenti quella rete non è servita a niente. Lucca ha tentato qualche girata di testa mettendo apprensione alla difesa brianzola. Tutto ciò ha fatto vedere come l'ex Pisa sia entrato in campo con la voglia di fare bene a tal punto da battibeccare con qualche giocatore del Monza.

Può sembrare poco ma in realtà per ciò che l'Udinese ha proposto ultimamente, questi segnali sono degni di nota. Lucca da solo non è bastato ma comunque avendo segnato ha evitato che la sua ultima rete con i friulani fosse quella di Lecce (che fece molto discutere).