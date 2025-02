Udinese – Lucca: “Dopo il goal all’Inter gli ho scritto…” Le parole

LorenzoLucca è ormai una delle stelle dell’Udinese. Attualmente a nove reti, l’attaccante italiano è in cerca del suo decimo goal per poter centrare la tanto bramata doppia cifra. Saper segnare goal pesanti è una caratteristica fondamentale per un giocatore di attacco e proprio in questi giorni, Lucca ha raccontato in un’intervista alcuni aneddoti sul rapporto con Francisco Coinceçāo