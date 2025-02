Udinese – Lucca intenibile! Nove goal e quinto posto tra i marcatori

Ancora un gol per Lorenzo Lucca , che continua a stupire in questa stagione di Serie A . L'attaccante dell'Udinese ha segnato il nono gol stagionale contro il Venezia , aprendo le marcature per la sua squadra. Lucca sta vivendo un momento di forma straordinario, e con la rete di ieri sale al quinto posto nella classifica marcatori del campionato, a pari merito con Lukaku e Lautaro Martinez.

L'attaccante ha dimostrato di essere un giocatore completo, capace di segnare in diversi modi e di essere sempre pericoloso in area di rigore. La sua crescita in questa stagione è stata esponenziale, e siamo sicuri che continuerà a migliorare ancora. La rete di ieri gli permette di raggiungere quota nove in campionato, un traguardo importante che testimonia il suo valore e la sua importanza per l'Udinese.