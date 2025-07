Udinese – Lucca sempre più lontano da Napoli? Il punto di mercato

L'attaccante bianconero ha detto sì al Napoli da troppo tempo per non essere ancora un membro della rosa partenopea

In casa Udinese ha ufficialmente preso avvio la stagione 2025/2026, ma è ormai evidente da tempo che la questione centrale dell'estate sarà il futuro di Lorenzo Lucca. Da alcune settimane, l'attaccante è sotto l'attenzione del Napoli, squadra in pole tra le big interessate al giocatore di Moncalieri. I colloqui tra le due parti sono in corso, la nuova destinazione sarebbe apprezzata dal calciatore, ma non si è ancora trovata un'intesa economica tra i club a causa di una differenza di circa dieci milioni tra la richiesta e l'offerta.