News Udinese – Lucca è il miglior giovane della Serie A: tutti i dettagli

Manca solo l'ufficialità , ma nel corso della cerimonia (il Gran Galà del calcio) che assegnerà i premi per i migliori giocatori della stagione 23/24 sarà presente anche Lorenzo Lucca . Il centravanti dell'Udinese dovrebbe ricevere un premio di tutto rispetto e che testimonia il grande processo di crescita fatto in queste settimane.

Salvo clamorosi colpi di scena per il ragazzo classe 2000 arriverà il premio come miglior giovane della nostra Serie A. Decisive le otto reti e i quattro assist (tra cui quello per Keinan Davis a Frosinone) che hanno permesso all'Udinese di centrare la salvezza e la trentesima stagione in Serie A. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il punto sul rinnovo di Thauvin <<<