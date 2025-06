Mercato Udinese – Lucca: il Napoli inserisce una contropartita!

La trattiva per Lucca al Napoli deve essere definita e per arrivare alla cifra chiesta dall'Udinese, gli azzurri mettono una contropartita

Nel settore offensivo, il club napoletano sta cercando un'alternativa a Romelu Lukaku . È in corso una competizione che coinvolge Lorenzo Lucca e Darwin Nunez , entrambi in corsa per la posizione. Durante le ultime finestra di mercato, il Napoli ha elaborato diversi progetti: esplora vari calciatori per poi decidere quale sia il migliore da ingaggiare.

Tuttavia, sembra che Nunez sia l'obiettivo primario del club partenopeo, mentre Lucca rimane in attesa nel caso in cui la trattativa con l'attaccante uruguagio del Liverpool non vada a buon fine. Per quanto riguarda Lucca, il Napoli ha tentato di inserire un giocatore come contropartita.