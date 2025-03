Udinese – Lucca esordisce con la Nazionale maggiore

Sulla lunga distanza i tedeschi hanno dimostrato di avere più resistenza e tenacia e si sono fatti preferire nel punteggio, vincendo per 1 a 2. Ciò che abbiamo visto è un’Italia in pieno sviluppo e con tante idee nel pentolone di Spalletti .

In particolare, nella formazione di ieri, c'erano tanti giovani promettenti: da Rovella fino a Lorenzo Lucca che proprio ieri sera ha esordito con la Nazionale. Non è riuscito ad incidere sul match e non possiamo pretendere troppo dal gigante bianconero. L'attaccante dell'Udinese avrà sicuramente modo di farsi valere e Spalletti crede in lui.