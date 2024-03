Notizie Udinese / Lucca sarà il numero 24: i dettagli sulla convocazione

Lorenzo Lucca è l'ultimo convocato dell'Udinese (in ordine cronologico) dalla nazionale italiana. Quella del bomber ex Pisa e Palermo è la chiamata numero 24 da quando i bianconeri si sono stabilmente insediati nella massima serie del calcio italiano. Prima di lui nomi che hanno fatto la storia sia della squadra che del nostro calcio, andiamo a leggerli.

Enzo Menegotti fu il primo nel lontano 1954, da lì in poi Amleto Frignani e poi un silenzio lungo 35 anni fino a Franco Causio nell'82. Con il passare degli anni le chiamate sono state sempre più frequenti fino all'epoca d'oro con Guidolin in panchina dove videro l'azzurro Di Natale, Dossena, Mesto, D'Agostino, Quagliarella, Pepe e addirittura Diego Fabbrini. Adesso la doppia chiamata in meno di un anno con Pafundi e poi Lucca.