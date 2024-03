Lazio-Udinese 1-2 | Lucca nel post-partita: “Ci meritiamo questa vittoria”

Finalmente è tornato al gol. Lorenzo Lucca si è caricato l'Udinese sulle spalle e ha sbloccato la gara dell'Olimpico. Una notizia fondamentale per Cioffi perchè i gol dell'attaccante ex Ajax saranno decisivi nella cosa salvezza. Ecco le sue parole nel post partita, ai microfoni di Dazn: "E' una settimana che lavoriamo duro per preparare questa partita. Il pareggio con la Salernitana non ci è andato giù e oggi volevamo fare la nostra partita. Ci meritiamo questa vittoria. Abbiamo messo un tassello importante nel percorso di crescita che sta portando avanti il mister".