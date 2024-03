Udinese | Lucca rimanda l’esordio in Nazionale: problema al flessore

Brutte notizie per i friulani: il centravanti bianconero dovrà rinunciare alla prossima amichevole dell'Italia per via di un guaio fisico

Riccardo Focolari Redattore 23 marzo - 16:33

Tegola per Lorenzo Lucca e per l'Udinese. L'attaccante ex Pisa era in procinto di giocare da titolare domani sera contro l'Ecuador, ma dovrà rinviare l'appuntamento a causa di un problema fisico accusato nelle scorse ore.

Un probabile risentimento muscolare al flessore della coscia destra frena Lorenzo Lucca. Il centravanti bianconero a questo punto verrà quasi sicuramente escluso dal match di domani sera contro l'Ecuador al Red Bull Stadium di Harrison (New Jersey). Si tratta del secondo e ultimo in programma per l'Italia in questa finestra in vista degli Europei. Lucca avrebbe debuttato con la Nazionale maggiore, ma dovrà attendere ancora.

