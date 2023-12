Udinese – Lucca o Success? Cambiano le gerarchie di mister Cioffi

L'infortunio di Isaac Success arrivato al settimo minuto della sfida tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e il Verona di Baroni potrebbe essere una delle sliding door di questo inizio di stagione a tinte bianconere. Lorenzo Lucca non solo ha trovato il gol numero 3 e quello numero 4 in questo campionato, ma ha giocato in maniera spaziale.