Udinese | Lucca: “A Torino dobbiamo andare per portare a casa i tre punti”

Lorenzo Lucca ha realizzato cinque gol in questa Serie A: l'unico giocatore italiano dell’Udinese che ha fatto meglio in una singola stagione nella competizione prima di compiere 24 anni nell’era dei tre punti a vittoria è stato Vincenzo Iaquinta (7 nel 2002/03). Un dato che certifica l'inizio di stagione super del classe 2004 che ha messo a segno quattro gol in sette partite con Gabriele Cioffi in panchina. L'autore del gol del primo vantaggio bianconero ha poi espresso ieri a caldo a UdineseTV il proprio pensiero riguardo il pareggio interno contro il Sassuolo.