Udinese – Lucca trova spazio in Nazionale! L’unica sufficienza di ieri

Nella serata di ieri, l'Italia ha sfidato la Norvegia in un incontro decisivo per la qualificazione al Campionato Mondiale del 2026. Dopo quasi venti anni dall'ultimo successo in un Mondiale e undici dall'ultima partecipazione degli Azzurri a tale evento, la partita di ieri non porta buone notizie per il pubblico italiano.

Lorenzo Lucca continua a trovare spazio nella Nazionale e, durante una serata decisamente negativa, riesce a emergere rispetto agli altri giocatori. Nelle valutazioni della Gazzetta per gli Azzurri, in mezzo a tante insufficienze, l’unico punteggio di sei è riservato al giovane del 2000 di Moncalieri, il quale ottiene quindi il riconoscimento di migliore in campo per l'Italia. "Lo premiamo perché è lui a realizzare il primo e unico tiro in porta, un colpo di testa che lo fa sentire più come un attaccante piuttosto che come un supporto per gli altri due settori" sempre secondo la Gazzetta. Le ultime di mercato: Via Lucca? No problem, il primo colpo made in USA <<<