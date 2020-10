L’Udinese argentina sprizza qualità da tutti i pori: c’è attesa per Musso

UDINE – A guidare l’assalto al fortino della Fiorentina domenica, ci sarà una batteria di argentini dall’elevato tasso di qualità. Nell’ultima apparizione contro il Parma sono arrivati segnali molto positivi sia da De Paul e Pereyra che, soprattutto, da Forestieri e Pussetto. L’ex Watford si è subito inserito negli schemi di Gotti, un Pereyra così indemoniato non si vedeva da tempo. Peccato, invece, per Rodrigo, l’autorete di Iacoponi gli ha negato la gioia della prima realizzazione, ma è solo questione di tempo per mister 40 milioni.

Per fortuna ci ha pensato il jolly Pussetto a risolvere la pratica Parma e a regalare la prima vittoria all’Udinese. Speriamo che presto torni anche il quinto argentino della rosa, Juan Musso. Il portiere bianconero sta recuperando dall’infortunio rimediato con la nazionale Albiceleste.