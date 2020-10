L’Udinese batte il Vicenza e vola al quarto turno dove troverà la Fiorentina

L’Udinese batte 3-1 il Vicenza e vola al quarto turno di Coppa Italia, dove troverà la Fiorentina che ha avuto la meglio sul Padova. Le reti bianconere con Deulofeu al primo centro con la maglia dei friulani, Forestieri e Pussetto. Al 16’ minuto Pussetto ci prova con il destro, Perina blocca. Al 21′ i friulani passano con Forestieri, Nestorovski calcia in posta da buona posizione, Perina respinge ma Forestieri è lesto a ribadire in rete. Al 26’ arriva un’altra occasione per la compagine di Gotti, con Deulofeu che con un sinistro rasoterra impegna Perina che devia in angolo. Pochi minuti dopo si fa vivo il Vicenza con Barlocco che ci prova da fuori. Pallone alto sopra la traversa. Nel secondo tempo, De Paul ci prova con una conclusione dalla distanza, subito dopo il colpo di testa di Nestorovski impegna Perina. Tra il 60′ e il 65 ‘ Deulofeu e Pussetto chiudono i giochi. Al 90’ il Vicenza, prima sfiore la rete con Jallow che a pochi metri dalla porta calcia a fil di palo, poi Gori trova l’1-3.

