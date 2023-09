Ds. Cagliari: “L’Udinese sarà un bel banco di prova”

Il ds del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima sfida di campionato tra i sardi e l'Udinese di Sottil

Il ds del Cagliari , Nereo Bonato , ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del TGR, in vista di quella che sarà la prossima sfida di campionato dei sardi, che ospiteranno l' Udinese alla Sardegna Arena.

Bonato: "L'Udinese è una squadra tosta, non sarà facile"

"La prossima gara in casa contro l'Udinese sarà un bel banco di prova perchè ci metterà di fronte una squadra esperta della categoria. Ma credo che da parte nostra ci debba essere quell'ambizione, quella voglia di andare a prenderci la prima vittoria con l'aiuto del nostro pubblico. Mi auguro che tutti i nazionali rientrino in condizioni ottimali per preparare una grande partita".