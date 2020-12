L’Udinese celebra sui social il record di un suo giocatore

UDINE – Il 2020 sta ormai volgendo al termine e l’Udinese si prepara al nuovo anno con degli impegni fondamentali alle porte. Infatti, il 3 gennaio andrà in scena la sfida con la Juventus sul campo dell’Allianz Stadium, gara valevole per la 15esima giornata del campionato di Serie A. Una partita molto importante per i friulani, che vogliono continuare a far bene e a risalire sempre di più in classifica. Al momento, i bianconeri si trovano al dodicesimo posto con 15 punti, ma hanno ancora da recuperare la partita con l’Atalanta, rinviata a data da destinarsi.

L’anno appena passato è stato uno dei migliori per la squadra allenata da Luca Gotti, in cui moltissimi giocatori si sono messi in mostra e hanno sfoderato tutto il loro potenziale. Su tutti, però, uno in particolare si è imposto con maggiore chiarezza, diventando uno dei migliori giocatori di tutto il campionato di Serie A. Stiamo parlando, ovviamente, di Rodrigo De Paul, centrocampista classe 1994, all’Udinese dal 2016. Nel 2020, l’argentino ha raggiunto una statistica interessante: è stato il calciatore che ha percorso più metri col pallone tra i piedi in tutto il campionato italiano. Un record molto importante, che la società ha voluto celebrare sui propri profili social.